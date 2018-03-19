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Ажиотаж нереальный! Срочно объявлена новая дата и место проведения концерта Бузовой в Эстонии

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ФОТО: Facebook Дениса Кораблева

Сегодня, 18 марта, на официальной страничке  East Beach Fest 2018 объявили хедлайнера фестиваля!

28 июля 2018 в Нарва-Йыэсуу уже в пятый раз состоится ежегодный East Beach Fest 2018! 

Сегодня стало известно, что хедлайнером крупнейшего фестиваля поп-музыки в Ида-Вирумаа станет Ольга Бузова! 

ФОТО: East Beach Fest

В предыдущие годы в фестивале принимали участие такие звезды_ как: Bianka, Anne Veski, Dj Jim, Ruski Razmer, Dzigan, L´One, Egor Kreed, Artik & Asti, Demo, Max Barskih, Kristina SI, ТАМЕРЛАН И АЛЕНА, ТЕ100СТЕРОН, МОХИТО, ИНФИНИТИ, КОМИССАР, СКРУДЖИ. Ведущим фестиваля будет Денис Кораблев. 

В этом 2018 году фестиваль длится всего лишь один день, 28 июля, зато больше драйва и веселья с лучшими артистами и диджеями.

Имена остальных артистов будут опубликованы в ближайшее время!

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