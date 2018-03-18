Разгуливающий по кораблю призрак попал на камеру

Тони Фергюсон гулял по военному кораблю HMS Victory, который был флагманом адмирала Горацио Нельсона в битве при Трафальгаре, когда заметил нечто странное. 33-летний мужчина почувствовал, что за ним словно кто-то следит, и включил камеру. Несмотря на то что на палубе он ничего не видел, при просмотре видео он заметил женский силуэт, сообщает Mirror.

По мнению Тони, на верхней палубе, которая предназначалась для высших офицеров, ему удалось заснять призрака жены Нельсона. Впрочем, Тони не первый, кто столкнулся с ней на корабле.

"Я ничего не видел, и если бы там был человек, то я бы сразу положил камеру. Но когда я позже смотрел видео, Фрэнсис Нельсон уже была там. Она прошла прямо через комнату, а затем исчезла, пройдя сквозь стену", - говорит Тони.