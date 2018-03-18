воскресенье, 18 марта 2018 г.
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  • Вот тест, который знает все о вашей темной стороне. Не боитесь пройти?

Вот тест, который знает все о вашей темной стороне. Не боитесь пройти?

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ФОТО: Tyler Olson/PantherMedia / Tyler Olson

Каждый человек жив благодаря своему внутреннему огню, который живет в глубинах его тела. Кто-то называет это "аурой", кто-то - "эго", кто-то - "тенью" "основной" личности, кто-то - просто цветом вашего внутреннего "Я".

Некоторые психологи даже считают, что эта скрытая энергия как бы "охраняет" наше подсознание, наше глубинное, внутреннее "Я".

Знаменитый психолог Карл Юнг определил эту энергию как "темную сторону личности". По его словам, она проявляется в ситуациях неопределенности, в кризисных ситуациях. Это та часть нас, которую некоторые называют "животными инстинктами".

Несмотря на то, что ваша "тень" называется так, как называется, ее влияние на нашу жизнь может быть весьма позитивным. Именно она считается основным источником творчества и одной из причин, почему мы так любим наслаждаться жизнью и свободой.

Мы хотим, чтобы вы прошли этот тест - и выяснили не только цвет, но и характер своей "темной стороны".

Это поможет вам лучше понять себя и свое поведение во время "нештатных" ситуаций.

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