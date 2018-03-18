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  • Помолодевшая на 15 лет Волочкова взбудоражила поклонников. Смотри фото!

Помолодевшая на 15 лет Волочкова взбудоражила поклонников. Смотри фото!

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ФОТО: Vladimir Astapkovich/RIA Novosti

Анастасия Волочкова сменила имидж. Балерина нарастила волосы. Результатом похода в салон красоты артистка похвасталась в Instagram.

"Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой", – подписала снимок из салона красоты Волочкова (здесь и далее  орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

На фотографии Анастасия выглядит заметно преобразившейся. Лицо балерины посвежело, а новые локоны добавили ее образу шарм. Поклонники пришли в неописуемый восторг от своей любимицы. Они оставили под снимком балерины 4,5 тысячи комментариев, сообщает Дни.ру.

Одни принялись гадать, на сколько лет помолодела Волочкова после преображения: "Вообще не узнать. Лет 15 скинули", "Как будто на 20 лет помолодела. Красивая", "Свежее лицо -15 Отлично". Другие же просто выразили свое восхищение: "Очень идет!!! Гладкая прическа мне тоже очень нравится.У вас благородные черты лица,вам все прически идут.В общем красоту,ничем не испортишь!" "Даже милая и добрая..удовлетворенная..ура!!!наконец-то", "И правда очень хорошенькая стали! Нежнее, еще женственнее! Радуйте нас почаще", – пишут фанаты.

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