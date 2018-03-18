Помолодевшая на 15 лет Волочкова взбудоражила поклонников. Смотри фото!

"Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой", – подписала снимок из салона красоты Волочкова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

Одни принялись гадать, на сколько лет помолодела Волочкова после преображения: "Вообще не узнать. Лет 15 скинули", "Как будто на 20 лет помолодела. Красивая", "Свежее лицо -15 Отлично". Другие же просто выразили свое восхищение: "Очень идет!!! Гладкая прическа мне тоже очень нравится.У вас благородные черты лица,вам все прически идут.В общем красоту,ничем не испортишь!" "Даже милая и добрая..удовлетворенная..ура!!!наконец-то", "И правда очень хорошенькая стали! Нежнее, еще женственнее! Радуйте нас почаще", – пишут фанаты.