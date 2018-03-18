Хакеры слили в Сеть фото голой невесты принца Гарри

Внимание британской прессы да и всего мира продолжает досаждать актрисе и модели Меган Маркл, которая готовится стать женой принца Гарри. На этот досталось ей от хакеров – сетевые взломщики громогласно объявили, что получили доступ к снимкам, где она обнажена.

Хакеры из группировки Celeb Jihad, специализирующиеся на вломе знаменитостей и публикации их откровенных снимков, в преддверии свадьбы Меган Маркл и принца Гарри опубликовали на своем сайте фотографии обнаженной актрисы. Кроме того, они разметили видео такого же содержания.

По всей видимости, откровенные кадры являются скриншотами из видео, записанного камерой, на которую Меган Маркл хотела снять свой отдых с подругами. На итоговом снимке она и еще две барышни сидят топлесс на берегу моря, обращенные к зрителям спиной. Однако сперва красотке пришлось повозиться с техникой. В этот момент зрители могут отчетливо разглядеть ее грудь.

Источник в Кенингстонском дворце уже отреагировал на новость. "Это ненастоящие фотографии", – цитирует его издание The Blast.