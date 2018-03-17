Фото: Ольга Бузова поделилась со всеми красивым снимком из Таллинна

Напомним, сразу после прилета, Бузова отправилась в свой президентский люкс в отеле Radisson Blu, а после посетила все знаковые места столицы. Не обошлось и без встречь с поклонниками. Фанаты телеведущей и певицы каким-то образом узнавали о ее текущем месторасположении и приходили к ней с цветами и подарками.