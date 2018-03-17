Фото: Ольга Бузова поделилась со всеми красивым снимком из Таллинна
17 марта 2018 г., 22:26
Сегодня, 17 марта, в Таллинне проходит концерт Ольги Бузовой. Это ее первое выступление в столице Эстонии.
Со своими подписчиками в Instagram Оля поделилась профессиональным снимком, сделаным на фоне старого города.
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Напомним, сразу после прилета, Бузова отправилась в свой президентский люкс в отеле Radisson Blu, а после посетила все знаковые места столицы. Не обошлось и без встречь с поклонниками. Фанаты телеведущей и певицы каким-то образом узнавали о ее текущем месторасположении и приходили к ней с цветами и подарками.