Восторг! Ольга Бузова обомлела от подарка таллиннских фанатов
17 марта 2018 г., 20:05
Сегодня, ночью 17 марта, состоится первый концерт Ольги Бузовой в Таллинне. После заселения в отель телеведущая и певица немного отдохнула и отправилась гулять по старому городу, где ее встретили фанаты.
Девушки преподнесли Ольге необычный подарок: помимо плюшевого медведя, они решили удивить свою любимицу футболками с фотографией Ольги и надписью #ТвоиЛюдиВсегдасТобой.
Певица пришла в настоящий восторг и опубликовала видео с поклонниками в историях Instagram.