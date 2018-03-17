суббота, 17 марта 2018 г.
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  • Восторг! Ольга Бузова обомлела от подарка таллиннских фанатов

Восторг! Ольга Бузова обомлела от подарка таллиннских фанатов

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ФОТО: Instagram

Сегодня, ночью 17 марта, состоится первый концерт Ольги Бузовой в Таллинне. После заселения в отель телеведущая и певица немного отдохнула и отправилась гулять по старому городу, где ее встретили фанаты. 

Девушки преподнесли Ольге необычный подарок: помимо плюшевого медведя, они решили удивить свою любимицу футболками с фотографией Ольги и надписью #ТвоиЛюдиВсегдасТобой. 

ФОТО: Instagram

Певица пришла в настоящий восторг и опубликовала видео с поклонниками в историях Instagram.

ФОТО: Instagram

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