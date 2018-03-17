Никто не позвонил: Ольга Бузова разочаровалась в мужчинах

Несмотря на проблемы со здоровьем, девушка продолжает много работать и радовать своих фанатов. При этом, как заявила сама Бузова, ни один из её ухажёров даже не позвонил ей и не спросил, как дела.

"Что хочу вам сказать… У меня нет настроения, — рассказала Ольга в видео, которое появилось в сториз её "инстаграма. — Я в Москве несколько дней, и за то время, что я здесь нахожусь, ни один из псевдоухажёров не спросил, как я себя чувствую и не нужна ли мне помощь. Никто из моей команды и семьи не поинтересовался, как моё самочувствие и нужно ли мне хоть что-нибудь. Никто не пригласил меня на ужин или в кино. Поэтому можете мне больше не писать, я вам не отвечу. Хочется сказать что-то ещё, но не хочу ругаться. Я же девочка, принцесса".