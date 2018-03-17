Никто не позвонил: Ольга Бузова разочаровалась в мужчинах

о время выступления в Петропавловске-Камчатском в начале марта Ольга Бузова получила серьёзную травму — неудачно приземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правой ноге. Из зала Бузову увезли на скорой, пишет Лайф.
Когда Ольга вернулась в Москву, врачи в больнице сделали снимок и поставили диагноз: растяжение. Певице и телеведущей они прописали полный покой.
Несмотря на проблемы со здоровьем, девушка продолжает много работать и радовать своих фанатов. При этом, как заявила сама Бузова, ни один из её ухажёров даже не позвонил ей и не спросил, как дела.
"Что хочу вам сказать… У меня нет настроения, — рассказала Ольга в видео, которое появилось в сториз её "инстаграма. — Я в Москве несколько дней, и за то время, что я здесь нахожусь, ни один из псевдоухажёров не спросил, как я себя чувствую и не нужна ли мне помощь. Никто из моей команды и семьи не поинтересовался, как моё самочувствие и нужно ли мне хоть что-нибудь. Никто не пригласил меня на ужин или в кино. Поэтому можете мне больше не писать, я вам не отвечу. Хочется сказать что-то ещё, но не хочу ругаться. Я же девочка, принцесса".
Звезда призналась, что испытывает боль, когда надевает туфли на шпильке. Однако ради съёмок для новой коллекции своего бренда Бузова сделала исключение. "Сняли для вас очень много красоты. Так что скоро много новинок", — заинтриговала девушка фанатов.