Смотри: задаренная розами Бузова взвыла от вида из отеля в Таллинне

Оля прибыла в Таллинн и уже успела искупаться не только в лучах славы, но и солнца. Очевидно, что у отеля телеведущую и певицу поджидали поклонники, которые не оставили свою любимицу без букета роз.

ФОТО: Instagram

Впечатлил Бузову и номер в отеле, о чем она поспешила рассказать в историях Instagram. К слову, речь идет о президентском люксе отеля Radisson Blu, в котором также совсем недавно останавливался Сергей Зверев.

ФОТО: Instagram

В видео Оля также призналась, что очень хочет прогуляться по старому городу и показать его своим фанатам, но перед концертом она должна немного отдохнуть.