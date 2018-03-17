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  • Смотри: задаренная розами Бузова взвыла от вида из отеля в Таллинне

Смотри: задаренная розами Бузова взвыла от вида из отеля в Таллинне

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ФОТО: Instagram

Сегодня ночью в клубе Cathouse состоится концерт Ольги Бузовой. 

Оля прибыла в Таллинн и уже успела искупаться не только в лучах славы, но и солнца. Очевидно, что у отеля телеведущую и певицу поджидали поклонники, которые не оставили свою любимицу без букета роз. 

ФОТО: Instagram

Впечатлил Бузову и номер в отеле, о чем она поспешила рассказать в историях Instagram. К слову, речь идет о президентском люксе отеля Radisson Blu, в котором также совсем недавно останавливался Сергей Зверев. 

ФОТО: Instagram

В видео Оля также призналась, что очень хочет прогуляться по старому городу и показать его своим фанатам, но перед концертом она должна немного отдохнуть. 

ФОТО: Instagram

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