Сестра Ким Кардашян рухнула лицом в грязь, упав с велосипеда

Новое видео с Кендалл Дженнер, одной из младших сестер Ким Кардашян, набирает популярность в Сети. На кадрах видно, как девушка пытается затормозить на велосипеде, но не удерживается и падает на землю. Судя по смеху Кендалл, она не пострадала, пишет Life.

В Интернет ролик опубликовала другая сестра Ким Кардашян — Хлои. На её страницу в "Инстаграме" подписано более 64 миллионов человек.

21-летняя девушка известна не только в качестве родственницы светской львицы, но и как модель. В апреле Кендалл стала героиней скандала из-за рекламы "Пепси", в которой она играла лидера протестной акции. По мнению пользователей Сети, авторы ролика неуважительно отнеслись к истории борьбы за права чернокожих американцев. Корпорация удалила эту рекламу.