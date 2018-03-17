суббота, 17 марта 2018 г.
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  • Сестра Ким Кардашян рухнула лицом в грязь, упав с велосипеда

Сестра Ким Кардашян рухнула лицом в грязь, упав с велосипеда ВИДЕО!

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ФОТО: LAURENT BENHAMOU/SIPA/LAURENT BENHAMOU/SIPA

Ролик с неудачным падением Кендалл Дженнер в Сеть выложила другая сестра – Хлои.

Новое видео с Кендалл Дженнер, одной из младших сестер Ким Кардашян, набирает популярность в Сети. На кадрах видно, как девушка пытается затормозить на велосипеде, но не удерживается и падает на землю. Судя по смеху Кендалл, она не пострадала, пишет Life.

В Интернет ролик опубликовала другая сестра Ким Кардашян — Хлои. На её страницу в "Инстаграме" подписано более 64 миллионов человек.

21-летняя девушка известна не только в качестве родственницы светской львицы, но и как модель. В апреле Кендалл стала героиней скандала из-за рекламы "Пепси", в которой она играла лидера протестной акции. По мнению пользователей Сети, авторы ролика неуважительно отнеслись к истории борьбы за права чернокожих американцев. Корпорация удалила эту рекламу.

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on

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