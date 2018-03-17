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  • Российская фотомодель сбежала из рабства у богатого мужа-садиста

Российская фотомодель сбежала из рабства у богатого мужа-садиста

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ФОТО: скриншот

Фотомодель Наталья Серебрий в программе телеканала "Россия 1" "Андрей Малахов. Прямой эфир" заявила, что её муж Вячеслав Репин держал ее в рабстве семь лет.

"Мы познакомились, он окружил меня вниманием, заботой, показался мне очень надёжным человеком, который говорил, что хочет семью, детей, хочет полностью себя посвящать семье, что для него это самое главное в жизни. Я подумала, что вот он, тот самый", — рассказала Наталья Андрею Малахову о начале отношений с Репиным.

ФОТО: скриншот

"Побои начались с самого начала отношений. Но после рождения детей всё стало намного хуже. Он был намного старше, я видела в нём опытного и мудрого человека. Я думала, что ему стоит доверять", — вспоминает молодая женщина.

Супруг заставил её полностью посвятить себя семье и сократить общение с друзьями, пишет Лайф.

Героиня передачи назвала супруга психопатом и социопатом. По её словам, тот довел её до анорексии и переломал ребра. Сейчас вес Серебрий — 39 килограммов.

"Он бил меня в грудь, прямая кишка вся в ранах, — утверждает молодая женщина. — Он использовал меня как сексуальный объект. Когда я попала в больницу при смерти, я подумала, что это шанс, который мне дали свыше, чтобы выбраться", — говорит модель.

10 февраля Наталья сбежала из больницы, где Репин якобы избивал её, с детьми. Мужчина угрожал модели, чем заставил её серьёзно переживать за свою жизнь.

Корреспонденты программы связались с мужем героини, чтобы он прокомментировал сложившуюся ситуацию. Репин утверждает, что у него не было серьёзного конфликта с женой. "Черепно-мозговая травма у неё была до того, как мы с ней познакомились, за год… Она лежала в больнице в Москве, почему-то приезжали следователи. Она почему-то не заявила. Вот сейчас она бегает по любому поводу, пытается. А тогда она почему-то отказалась писать заявление", — рассказал мужчина.

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