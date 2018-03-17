Российская фотомодель сбежала из рабства у богатого мужа-садиста

"Мы познакомились, он окружил меня вниманием, заботой, показался мне очень надёжным человеком, который говорил, что хочет семью, детей, хочет полностью себя посвящать семье, что для него это самое главное в жизни. Я подумала, что вот он, тот самый", — рассказала Наталья Андрею Малахову о начале отношений с Репиным.

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"Побои начались с самого начала отношений. Но после рождения детей всё стало намного хуже. Он был намного старше, я видела в нём опытного и мудрого человека. Я думала, что ему стоит доверять", — вспоминает молодая женщина.

Супруг заставил её полностью посвятить себя семье и сократить общение с друзьями, пишет Лайф.

Героиня передачи назвала супруга психопатом и социопатом. По её словам, тот довел её до анорексии и переломал ребра. Сейчас вес Серебрий — 39 килограммов.

"Он бил меня в грудь, прямая кишка вся в ранах, — утверждает молодая женщина. — Он использовал меня как сексуальный объект. Когда я попала в больницу при смерти, я подумала, что это шанс, который мне дали свыше, чтобы выбраться", — говорит модель.

10 февраля Наталья сбежала из больницы, где Репин якобы избивал её, с детьми. Мужчина угрожал модели, чем заставил её серьёзно переживать за свою жизнь.