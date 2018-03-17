У этих знаков Зодиака самая мощная энергетика — достаточно одного взгляда

Наверняка ты не раз замечал, что общение с некоторыми людьми сильно отражается на твоем самочувствии. Им достаточно бросить один нехороший взгляд, и все начинает валиться из рук. В простонародье это называют «дурным глазом».
Как правило, человек обладает таким «даром» с самого рождения. В какой-то степени он зависит от знака зодиака. Веришь ты в это или нет, предлагаю тебе ознакомиться с четверкой знаков, которые обладают самой мощной силой мысли и взгляда.
Астрологи считают, что Скорпион, Рыбы, Близнецы и Козерог могут послать человеку негативную энергию одним лишь словом или взглядом.
Скорпионы
Их не зря называют злом во плоти и самым дьявольским знаком зодиака. Часто Скорпионы прекрасно осведомлены о своих способностях и намеренно используют свои бесовские таланты против других.
Близнецы
Близнецы зачастую неосознанно распыляют волны негатива. Люди этого знака обожают поболтать, оценить и покритиковать. Бывает, что за этими вполне безобидными фразами кроется враждебный энергетический посыл. Близнецам стоит научиться контролировать мысленный поток, иначе они могут навредить даже близким людям.
Козероги и Рыбы
Эти знаки часто слышат в свой адрес, что они «накаркали» и притянули неприятности своими словами. Они могут долгое время таить в себе обиды и мысленно совершать с обидчиком жестокий акт расправы. И по странному стечению обстоятельств, слова и угрозы Рыб и Козерогов часто воплощаются в жизнь.
У остальных знаков зодиака подобные способности встречаются гораздо реже, хотя здесь не последнюю роль играют индивидуальные характеристики даты рождения.
Обладателям сильной энергетики стоит осознать свою силу влияния на других и научиться мыслить позитивно. Вселенная никогда не позволит забыть о законе бумеранга. Если ты желаешь другому человеку зла, негатив рано или поздно вернется к тебе, да еще и в десятикратном размере.
А чтобы избежать острых углов судьбы, узнай, что приготовил для тебя 2018 год.
А ты замечал за собой или своими друзьями признаки «дурного глаза»? Поделись с нами в комментариях.