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У семьи Фриске отнимают имущество

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Прощание с Жанной Фриске.

ФОТО: Scanpix

Имущество родителей певицы Жанны Фриске будет выставлены на торги по иску "Русфонда". Такое решение вынес Истринский городской суд Московской области.

— Суд удовлетворил наши исковые требования о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нём жилого дома, — сообщили ТАСС в "Русфонде".

В прошлом году судом в пользу "Русфонда" с семьи певицы было взыскано 21,6 миллиона рублей — родственники не смогли предоставить подтверждения того, что деньги были потрачены на оплату медицинских услуг.

Певицы Жанны Фриске, на лечение которой собирались средства, не стало 15 июня 2015 года.

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