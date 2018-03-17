У семьи Фриске отнимают имущество
17 марта 2018 г., 11:51
Имущество родителей певицы Жанны Фриске будет выставлены на торги по иску "Русфонда". Такое решение вынес Истринский городской суд Московской области.
— Суд удовлетворил наши исковые требования о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нём жилого дома, — сообщили ТАСС в "Русфонде".
В прошлом году судом в пользу "Русфонда" с семьи певицы было взыскано 21,6 миллиона рублей — родственники не смогли предоставить подтверждения того, что деньги были потрачены на оплату медицинских услуг.
Певицы Жанны Фриске, на лечение которой собирались средства, не стало 15 июня 2015 года.