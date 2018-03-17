У семьи Фриске отнимают имущество

— Суд удовлетворил наши исковые требования о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нём жилого дома, — сообщили ТАСС в "Русфонде".

В прошлом году судом в пользу "Русфонда" с семьи певицы было взыскано 21,6 миллиона рублей — родственники не смогли предоставить подтверждения того, что деньги были потрачены на оплату медицинских услуг.