Видео: поправившаяся Бузова не может дождаться завтрашнего концерта в Таллинне
16 марта 2018 г., 15:12
Уже завтра, 17 марта, в Таллинне пройдет концерт года - у нас в европейской столице выступит российская суперзвезда Ольга Бузова.
В Instagram сторис Бузова откровенно признается, что у нее нехватка сцены, она уже пять дней без концертов, ей нужно было побыть в Москве, чтобы подлечить ножку. И теперь уже поправившаяся звезда не забыла напомнить, что 17 марта выступит в Таллинне.
Кроме этого, в ролике Бузова в ответ на оскорбления угрожает рэперу Моту рассекретить неприглядную правду о его семье. И спрашивает у поклонников, надо ли ей это делать.
А эстонские поклонники гадают: действительно ли Бузова станет хедлайнером крупнейшего музыкального фестиваля в Ида-Вирумаа этим летом - East Beach Fest? 18-го марта всё узнаем.
Смотрите видео!