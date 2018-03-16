пятница, 16 марта 2018 г.
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Видео: поправившаяся Бузова не может дождаться завтрашнего концерта в Таллинне

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Ольга Бузова.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Уже завтра, 17 марта, в Таллинне пройдет концерт года - у нас в европейской столице выступит российская суперзвезда Ольга Бузова. 

В Instagram сторис Бузова откровенно признается, что у нее нехватка сцены, она уже пять дней без концертов, ей нужно было побыть в Москве, чтобы подлечить ножку. И теперь уже поправившаяся звезда не забыла напомнить, что 17 марта выступит в Таллинне. 

Кроме этого, в ролике Бузова в ответ на оскорбления угрожает рэперу Моту рассекретить неприглядную правду о его семье. И спрашивает у поклонников, надо ли ей это делать. 

А эстонские поклонники гадают: действительно ли Бузова станет хедлайнером крупнейшего музыкального фестиваля в Ида-Вирумаа этим летом - East Beach Fest? 18-го марта всё узнаем. 

Смотрите видео! 

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