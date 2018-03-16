Видео: поправившаяся Бузова не может дождаться завтрашнего концерта в Таллинне

В Instagram сторис Бузова откровенно признается, что у нее нехватка сцены, она уже пять дней без концертов, ей нужно было побыть в Москве, чтобы подлечить ножку. И теперь уже поправившаяся звезда не забыла напомнить, что 17 марта выступит в Таллинне.