пятница, 16 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
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  • Мы живем в 90 километрах от благополучия! Составлен рейтинг стран счастья

Мы живем в 90 километрах от благополучия! Составлен рейтинг стран счастья

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Финские абитуриенты веселиться в Таллинне. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Madis Sinivee

Каждый год 31 декабря мы с друзьями... Извини, это не тебе. Тебе вот: каждый год организация с романтическим названием подразделение ООН по поиску решений стабильного развития (по-английски это звучит еще красивей — UN Sustainable Development Solutions Network) публикует Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report), пишет Menscult.ua.

Во Всемирный отчет о счастье — 2018 включены 156 стран, а составлен на основе данных из опросов Gallup за 2015-2017 годы с учетом вот этих шести главных параметров:

  • доход
  • продолжительность жизни
  • социальные связи
  • свобода
  • доверие
  • траты на благотворительность

И вот как выглядит в этом году топ-10:

  1. Финляндия
  2. Норвегия
  3. Дания
  4. Исландия
  5. Швейцария
  6. Нидерланды
  7. Канада
  8. Новая Зеландия
  9. Швеция
  10. Австралия 

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