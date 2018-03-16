Мы живем в 90 километрах от благополучия! Составлен рейтинг стран счастья
16 марта 2018 г., 14:08
Каждый год 31 декабря мы с друзьями... Извини, это не тебе. Тебе вот: каждый год организация с романтическим названием подразделение ООН по поиску решений стабильного развития (по-английски это звучит еще красивей — UN Sustainable Development Solutions Network) публикует Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report), пишет Menscult.ua.
Во Всемирный отчет о счастье — 2018 включены 156 стран, а составлен на основе данных из опросов Gallup за 2015-2017 годы с учетом вот этих шести главных параметров:
И вот как выглядит в этом году топ-10: