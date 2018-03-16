Мы живем в 90 километрах от благополучия! Составлен рейтинг стран счастья

Каждый год 31 декабря мы с друзьями... Извини, это не тебе. Тебе вот: каждый год организация с романтическим названием подразделение ООН по поиску решений стабильного развития (по-английски это звучит еще красивей — UN Sustainable Development Solutions Network) публикует Всемирный доклад о счастье (World Happiness Report), пишет Menscult.ua.