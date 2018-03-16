Дмитрий Тарасов разводится с Анастасией Костенко?

В их семье настали непростые времена. Девушка даже сняла с себя обручальное кольцо. Пользователи Сети заподозрили что-то неладное в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, когда первый не поздравил ее с 8 марта. Многие считают, что из-за проблем на работе Дмитрий Тарасов упал духом и ушел в депрессию. А вот недавно Анастасия, которая не снимала обручальное кольцо ни на одной фотосессии, была запечатлена без него. Пользователи Сети считают, что финансовые проблемы в семье Костенко и Тарасова могут привести их к разводу, пишет 7d.org.ua.