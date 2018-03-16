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  • Красотка! 38-летняя Альбина Джанабаева показала пляжные фото

Красотка! 38-летняя Альбина Джанабаева показала пляжные фото

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Альбина Джанабаева

ФОТО: vk.com

Жена Валерия Меладзе, экс-виагрянка Альбина Джанабаева редко балует подписчиков слишком личными снимками, но тут 38-летняя певица выложила сразу несколько фотографий, причем с пляжа.

Мать двоих детей во всей красе продемонстрировала свою фигуру в разных купальниках.

«#счастьебезфильтров#райназемле на этом слова закончились! всем привет!!!» — лаконично подписала Джанабаева.

Кстати, в последнее время Альбина все чаще выходит в свет вместе с Валерием Меладзе. Хотя их старшему сыну недавно исполнилось уже 14 лет.

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