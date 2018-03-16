Красотка! 38-летняя Альбина Джанабаева показала пляжные фото
16 марта 2018 г., 14:28
Жена Валерия Меладзе, экс-виагрянка Альбина Джанабаева редко балует подписчиков слишком личными снимками, но тут 38-летняя певица выложила сразу несколько фотографий, причем с пляжа.
Мать двоих детей во всей красе продемонстрировала свою фигуру в разных купальниках.
«#счастьебезфильтров#райназемле на этом слова закончились! всем привет!!!» — лаконично подписала Джанабаева.
Кстати, в последнее время Альбина все чаще выходит в свет вместе с Валерием Меладзе. Хотя их старшему сыну недавно исполнилось уже 14 лет.