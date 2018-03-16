Узнаете себя? Три знака Зодиака, которые заканчивают отношения быстрее, чем вы моргнете

Водолей: Беглый любовник

Вы должны давать Водолею небольшие дозы любви день за днем. Если вы покажете ему океан вашей любви на третьем свидании, то сможете наблюдать, как сверкают его пятки, когда он будет удирать от вас. Будучи одним из самых неуловимых знаков Зодиака, он предпочитает жить на своих условиях и делать, что и когда захочет. Если ситуация становится серьезной слишком быстро, Водолей бежит от нее. Если он чувствует, что его привязывают, он без сожаления разрывает связь.

Дело не в том, что он хочет оставаться один всегда. Просто он так серьезно относится к отношениям, что не будет связывать себя долгосрочными обязательствами с кем попало. Он буде один, пока не найдет партнера, который станет ему целым миром.

Близнецы: Встревоженная кокетка

Близнецы, вопреки распространенному мнению, обожают романтику. Просто они хотят этого со многими людьми, вместо того, чтобы хранить верность лишь одному человеку. Это не значит, что они изменщики, просто Близнецы привыкли распылять свой шарм и внимание для всех окружающих, пишет Клубер.

Если вы позволите Близнецам свободно очаровывать всех, с кем они встречаются, не ревнуя, вы будете удивлены, как они привяжутся к вам. Проблема в том, что большинство людей просто не справляется с этим. Для понимания и оценки потребностей Близнецов требуется их особое понимание, и, если вы не справитесь с их социальной и добродушной природой, они будут чувствовать себя задушенными и отправятся на поиски другому, более понимающему партнеру.

Стрелец: Дикое животное

Стрелец уделяет первоочередное внимание своей ненасытной жажде приключений, и в романтических отношениях тоже. Открывать новое, путешествовать, знакомиться с разными людьми, изучать что-либо — вот что нужно Стрельцу, чтобы быть счастливым. Долгосрочные отношения требуют компромисса и жертвы, но ни что их этого не согласуется с принципами Стрельца. Это не позволяет ему задерживаться с кем-то надолго.