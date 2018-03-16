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Уже скоро — самый магический день в году, который обладает немыслимой силой!

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ФОТО: Hannes Eichinger/PantherMedia / Hannes Eichinger

День весеннего равноденствия является символом прихода тепла и завершения зимних холодов. Древний праздник имеет множество традиций, которые соблюдаются и по сей день, пишет Клубер.

Весна вступает в свои права, пробуждая природу и выводя людей из зимней спячки. День равноденствия символизирует наступление долгожданного теплого периода, когда зима полностью уступает место весенним погожим дням. Этот день обладает особой энергетикой, поэтому многие стараются приурочить к нему всевозможные ритуалы на любовь, достаток и избавление от проблем.

Когда будет день равноденствия в 2018 году

Равноденствие наступит 20 марта в 18 часов 15 минут по таллиннскому времени.

Это значит, что 20 марта день по продолжительности сравняется с ночью, а затем будет увеличиваться, принося не только больше света, но и позитивное настроение людям.

Весеннее равноденствие в астрологии

20 марта наступает новый астрологический год. Солнце перейдет в созвездие Овна, обновив цикл. Именно поэтому все гороскопы начинаются с этого Знака. В этот день астрологи отмечают профессиональный праздник, а в нескольких странах празднуют наступление Нового года.

Что можно и что нельзя делать в день равноденствия

Этот праздник издревле считался магическим. Предания говорят, что в этот день на судьбу человека могут оказать влияние даже его собственные мысли. Поэтому думать следует исключительно о хорошем. Выяснение отношений, ссоры, проявление злости, агрессии и гнева может обернуться возникновением проблем. Грустить в праздник не рекомендуется. Нужно встречать весну как можно хлебосольнее и веселее. Чем шикарнее будет стол и больше гостей, сидящих за ним, тем счастливее для хозяев выдастся год.

Многие до сих пор чтят традиции праздника и в день весеннего равноденствия пекут пряники в виде птичек. Их необходимо раздать родственникам, друзьям и знакомым. Чтобы проверить, какое здоровье ждет в наступившем году, люди выходили на улицу, и каждый подбрасывал в небо свой пряник. Чье угощение взлетало выше, тому можно было не переживать за собственное здоровье в течение всего года. Благодаря этой примете пряники называются «жаворонками».

Гадания и магия в день весеннего равноденствия

Некоторые девушки и парни в этот день после захода Солнца приступали к гаданиям. Кто-то хотел узнать о замужестве (женитьбе), кто-то – улучшить свою внешнюю привлекательность, а некоторые просто желали выяснить, что их ждет в скором будущем.

Так, при выпекании пряников-жаворонков девушки клали в сырое тесто мелкие предметы. Каждый из них имел свое предсказание. Например:

-колечко – готовься к свадьбе;

-гвоздик – будет повод для печали;

-монета – будешь жить в достатке;

-ключ – наследство, прибыль, станешь владельцем нового жилья;

-бусина – вскоре наступит долгожданная беременность;

-пуговичка – предстоят многочисленные обновы;

-серьга – к встречи с суженным (суженной).

Вечером каждый по очереди брал по одному прянику и разламывал. По найденному предмету и судили о будущем.

Весеннее равноденствие – одно из самых удивительных природных явлений. Хорошо, что до наших дней сохранились те крупицы информации о том, какие традиции чтили и как отмечали праздник весны в древности!

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