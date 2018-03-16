Элина Нечаева: мне кажется, наши журналисты совсем тронулись умом

В свежем номере журнала Kroonika проанализировали отношения победительницы конкурса Eesti Laul, которая теперь представит Эстонию на «Евровидении» в Лиссабоне, Элины Нечаевой, и ее возлюбленного – бизнесмена Давида Пярнамяэ. Журналисты пришли к выводу, что Давид угнетает свою избранницу и воспринимает ее как «породистую собачонку».