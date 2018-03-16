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Элина Нечаева: мне кажется, наши журналисты совсем тронулись умом

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ФОТО: Elu24

В свежем номере журнала Kroonika проанализировали отношения победительницы конкурса Eesti Laul, которая теперь представит Эстонию на «Евровидении» в Лиссабоне, Элины Нечаевой, и ее возлюбленного – бизнесмена Давида Пярнамяэ. Журналисты пришли к выводу, что Давид угнетает свою избранницу и воспринимает ее как «породистую собачонку».

ФОТО: Sander Ilvest

Элина решила не позволить этим слухам распространиться и дала свой ответ с помощью социальных сетей. 

«У меня такое чувство, что журналисты совсем голову потеряли и на все смотрят через призму своего негатива и несчастий, что и преподносят людям», - написала Элина.

«Полный абсурд! Мне было бы стыдно писать такие глупости», - подытожила Элина.

ФОТО: Elina Nechayeva / Instagram

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