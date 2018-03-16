Эксперты назвали самый дешевый город в мире
16 марта 2018 г., 11:42
Эксперты британского журнала The Economist Intelligence Unit составили рейтинг самых дешевых для жизни городов на планете. В итоге список возглавила сирийская столица — Дамаск.
Отмечается, что всего в рейтинге фигурирует 133 города. А помимо Дамаска в первую пятерку вошли Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).
Что касается самых дорогих городов, на вершине оказался Сингапур. Следом за ним расположились соответсвенно Париж (Франция), Цюрих (Швейцария), Гонконг (Китай) и Осло (Норвегия).
Москва и Санкт-Петербург за последний год сумели подняться на шесть строчек в этом списке и занимают теперь соответственно 12-е и 14-е место.