пятница, 16 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Эксперты назвали самый дешевый город в мире

Эксперты назвали самый дешевый город в мире

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: NIR ELIAS/REUTERS

Эксперты британского журнала The Economist Intelligence Unit составили рейтинг самых дешевых для жизни городов на планете. В итоге список возглавила сирийская столица — Дамаск.

Отмечается, что всего в рейтинге фигурирует 133 города. А помимо Дамаска в первую пятерку вошли Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

Что касается самых дорогих городов, на вершине оказался Сингапур. Следом за ним расположились соответсвенно Париж (Франция), Цюрих (Швейцария), Гонконг (Китай) и Осло (Норвегия).

Москва и Санкт-Петербург за последний год сумели подняться на шесть строчек в этом списке и занимают теперь соответственно 12-е и 14-е место.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ