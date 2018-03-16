Эксперты назвали самый дешевый город в мире

Отмечается, что всего в рейтинге фигурирует 133 города. А помимо Дамаска в первую пятерку вошли Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

Что касается самых дорогих городов, на вершине оказался Сингапур. Следом за ним расположились соответсвенно Париж (Франция), Цюрих (Швейцария), Гонконг (Китай) и Осло (Норвегия).