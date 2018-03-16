Восемь признаков того, что вы истощены, но даже не замечаете этого

Вот 8 признаков психологического истощения, которые показывают - вам действительно нужно немного притормозить и отдохнуть.

1. Вы легко раздражаетесь

Вы теряете надежду уже в самом начале пути. Это приводит к потере контроля над ситуацией и вызывает еще большее раздражение. Вы не пытаетесь решать проблему, а просто замыкаетесь в себе, избегая любых возможных контактов с внешним миром.

Самобичевание ни к чему хорошему не приведет, все мы рано или поздно оказываемся в такой ситуации. Не засовывайте «голову в песок», лучше потратьте время на самоусовершенствование.

2. У вас очень низкий уровень мотивации

Вы чувствуете, что взвалили на себя слишком много обязанностей. Вы пытаетесь дать себе пинок под зад, но у вас ничего не получается. Вас уже не вдохновляет то, что раньше заставляло просыпаться по утрам.

Если вы узнали в этом описании себя, значит вам нужно немного отдохнуть. Не торопите события. В любой момент вас может снова посетить вдохновение. Это случится тогда, когда вы меньше всего будете этого ждать.

3. Вас мучают панические атаки

Нервы ваши на пределе, вы чувствуете, как напряжение внутри вас все больше нарастает. Панические атаки случаются все чаще. Пожалуйста, не надо боятся.

Попытайтесь найти причину того, почему вы испытываете настолько сильное сильное нервное напряжение. Уединитесь ненадолго, постарайтесь понять, что вы в действительности хотите от жизни.

4. У вас есть проблемы со сном

Вы чувствуете себя не в своей тарелке. Вы не можете сосредоточиться и собрать мысли в кучу, вам бывает сложно уснуть. Все из-за сильнейшего чувства усталости. Хроническая бессонница вместе с паническими атаками становится еще одной вашей проблемой.

5. Вы расстраиваетесь по пустякам

Вы стали слишком близко воспринимать все к сердцу. Вам кажется, что вы намного хуже и глупее других. Вас порой расстраивают самые безобидные вещи.

Хватит себя жалеть. Возьмите перерыв на работе и восстановите свой мир, который начал рушиться. Будет тяжело, но вы должны это сделать. Обещаем, вы не пожалеете об этом.

6. Вас мучает тошнота и головокружение

Постоянное головокружение и тошнота - однозначные признаки нервного и психологического истощения. Ваше внутреннее напряжение отражается и на физическом уровне. Это нормально.

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Вам необходимо срочно обратить внимание на эти симптомы, пока не стало слишком поздно. Возьмите контроль над ситуацией в свои руки. Никто, кроме вас, вам не поможет.

7. Вы плачете без причины

Вам кажется, что весь мир против вас. Вы стали слишком чувствительны и восприимчивы к критике окружающих. Даже безобидная шутка может заставить вас расплакаться.

Умственное и физическое истощение приводит к тому, что вы теряете способность справляться с тяжелыми ситуациями. В такой ситуации наша душа и тело прибегают к плачу, который позволяет вам разрядиться и выплеснуть эмоции.

8. Вы стали рассеянными

Ваше состояние нельзя описать ни словом "плохо", ни словом "хорошо". Вы начали терять надежду, возьмите себя в руки, пока не дошли до крайней точки. Возьмите пару дней отдыха и посвятите их только себе.

Отдохните, исцелите свои раны и взгляните на мир по-новому. Вы способны справиться со всеми трудностями, которые готовит вам жизнь. Только вам для начала необходимо немного позаботиться о самом себе.