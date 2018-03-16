Поклонники Димы Билана восхищаются его красавицей-сестрой

Впервые мы увидели сестру Димы Билана в 2011 году на одном из концертов артиста. Тогда Анне было 14 лет, и она исполнила песню «Прекрасное далеко». Потом начинающая певица снялась в клипе своего брата «По парам», пишет woman.ru.

Сейчас девушка занимается сольной карьерой и живет в США.

14 марта Дима Билан опубликовал в Инстаграме снимок, который восхитил его фанатов. «Сегодня что-то прям захотел увидеться с родной младшей сестрой.

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Mar 13, 2018 at 11:34am PDT

Остается только листать фотографии, но все равно — не аналоговое общение!!! Ань, удач тебе там и сил!!! Знай, что всегда ждем, жду в гости!» — написал певец под снимком (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Пользователи Сети отметили, что девушка заметно повзрослела за последнее время и стала еще краше.