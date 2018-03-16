Просто копия! Милла Йовович показала свою младшую дочь

Отец малышки – супруг Миллы, режиссер Пол Андерсон. У них также есть старшая дочь Эва Габо Андерсон , которая появилась на свет в 2007 году.

Не так давно Милла делилась фото с Эвой. Многие поклонники отметили, что девочка –копия мамы: "Какие красивые, очень похожи черты лица", "Доченька очень на Вас похожа!", – писали они. Похоже, что и младшая дочь Миллы пошла в маму.