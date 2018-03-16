Просто копия! Милла Йовович показала свою младшую дочь
16 марта 2018 г., 11:22
42-летняя американская актриса русско-черногорского происхождения Милла Йовович поделилась фото своей младшей дочери Дашиэл Иден Йовович-Андерсон, которая родилась в 2015 году, пишет Сегодня.
Отец малышки – супруг Миллы, режиссер Пол Андерсон. У них также есть старшая дочь Эва Габо Андерсон , которая появилась на свет в 2007 году.
Не так давно Милла делилась фото с Эвой. Многие поклонники отметили, что девочка –копия мамы: "Какие красивые, очень похожи черты лица", "Доченька очень на Вас похожа!", – писали они. Похоже, что и младшая дочь Миллы пошла в маму.