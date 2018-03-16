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  • Просто копия! Милла Йовович показала свою младшую дочь

Просто копия! Милла Йовович показала свою младшую дочь

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ФОТО: Instagram/Instagram

42-летняя американская актриса русско-черногорского происхождения Милла Йовович поделилась фото своей младшей дочери Дашиэл Иден Йовович-Андерсон, которая родилась в 2015 году, пишет Сегодня.

Отец малышки – супруг Миллы, режиссер Пол Андерсон. У них также есть старшая дочь Эва Габо Андерсон , которая появилась на свет в 2007 году.

ФОТО: Instagram/Instagram

Не так давно Милла делилась фото с Эвой. Многие поклонники отметили, что девочка –копия мамы:  "Какие красивые, очень похожи черты лица", "Доченька очень на Вас похожа!", – писали они. Похоже, что и младшая дочь Миллы пошла в маму.

ФОТО: Instagram/Instagram

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