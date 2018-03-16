Не верится! Мать Баскова восхитила молодостью и красотой

На снимке Басков с матерью стоят на перроне железнодорожного вокзала в Санкт-Петербурге. "Родители провожают в Воронеж! С любимой и неповторимой мамой", – подписал фотографию "натуральный блондин".

Фанаты пришли в восторг от того, как выглядит женщина. Свое восхищение они выразили в комментариях к посту. "Мама просто фантастически выглядит!", "Прекрасная и красивая женщина!", "Прелесть, как сестра!", "Молодая!", "Мама моложе Коли", – отметили пользователи.

Известно, что Елена Баскова по образованию преподаватель математики. Когда семья жила в Германии, женщина работала диктором на телевидении.