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Не верится! Мать Баскова восхитила молодостью и красотой

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Николай Басков

ФОТО: Instagram

"Золотой голос России" Николай Басков опубликовал в Instagram фото с мамой Еленой Николаевной. Поклонники певца не поверили, что женщина на снимке старше артиста, пишет Дни.ру.

На снимке Басков с матерью стоят на перроне железнодорожного вокзала в Санкт-Петербурге. "Родители провожают в Воронеж! С любимой и неповторимой мамой", – подписал фотографию "натуральный блондин". 

Фанаты пришли в восторг от того, как выглядит женщина. Свое восхищение они выразили в комментариях к посту. "Мама просто фантастически выглядит!", "Прекрасная и красивая женщина!", "Прелесть, как сестра!", "Молодая!", "Мама моложе Коли", – отметили пользователи.

Известно, что Елена Баскова по образованию преподаватель математики. Когда семья жила в Германии, женщина работала диктором на телевидении.

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