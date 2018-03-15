Группа «Ногу свело» отметит 30-летний юбилей в Таллинне назло шоу-бизнесу

«Ногу Свело!» – это группа, которая, по словам её лидера Макса Покровского, прожила «30 лет назло шоу-бизнесу».

Именно под таким названием, которое очень точно передает бунтарский дух и независимый стиль коллектива, пройдёт большой юбилейный концерт культовой рок-группы в Таллине.

Вас ждет уникальное шоу, где новые песни составят компанию хитам, которые вся страна любит и поёт уже много лет («Хару Мамбуру», «Идём на Восток!», «Лилипутская любовь», «Наши юные смешные голоса»), а живое исполнение гармонично соединится с современными технологиями.

ФОТО: Промо

Противоположности будут жить в любви и гармонии, нереальное станет реальным – потому что в этом суть и природа «Ногу Свело!». Причиной успеха и стабильности группы всегда были и будут её спонтанность и непредсказуемость.

«Мы бы и рады плыть по течению, – признается создатель группы Максим Покровский, – но нас постоянно то крутит в водовороте, то выбрасывает на мель, то поднимает на волне. Однако, такое движение только на первый взгляд кажется хаотичным. На самом деле, это просто наш уникальный путь, и мы точно знаем, куда идём».

Весь год музыканты проведут в режиме подготовки к концерту вплоть до дня представления – 21 июля.

Скучно не будет! Хару Мамбуру!

ФОТО: Ногу Свело

Порт Haven Kakumäe идеален для путешественников, желающих отдохнуть после длинной поездки по морю и для тех, кто хочет познакомиться с Таллинном. Это современный центр досуга около моря для всей семьи.

Необходимая для обслуживания судов инфраструктура – одна из самых полноценных в Финском заливе, что обеспечивает качество и предлагает клиентам приятный опыт пребывания.

Haven Kakumäe квалифицируется как пятизвездочный порт.

Здесь предлагают развлечения для всех любителей моря и водного спорта. Имеется хорошее сообщение с центром Таллинна, неподалеку расположен большой торговый центр, зоопарк и Эстонский музей под открытым небом.

Билеты уже в продаже в Piletilevi, спешите, ведь билеты по низким ценам доступны лишь до конца марта.