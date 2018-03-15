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Представитель Ксении Собчак прокомментировал ее беременность

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Ксения Собчак.

ФОТО: Alexei Kolchin/TASS/Scanpix

Во время дебатов кандидатов на пост президента на телеканале «Россия-1» Ксения Собчак расплакалась и покинула студию. 

Этот эпизод многих заставил говорить о ее беременности. И в эфире радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что эмоциональная реакция Ксюши связана с неприемлемым поведением других кандидатов, вместе с которыми она участвует в теледебатах. К тому же, свою роль в этом инциденте сыграл тяжелейший график съемок, и Собчак не выдержала, пишет 7d.org.ua.

 

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