Представитель Ксении Собчак прокомментировал ее беременность

Этот эпизод многих заставил говорить о ее беременности. И в эфире радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что эмоциональная реакция Ксюши связана с неприемлемым поведением других кандидатов, вместе с которыми она участвует в теледебатах. К тому же, свою роль в этом инциденте сыграл тяжелейший график съемок, и Собчак не выдержала, пишет 7d.org.ua.