Виктория Боня показала интимное место (фото внутри)

Но хейтеры не упускают возможности высмеять ее, сообщает 7d.org.ua. И вот они увидели, что Боня нечаянно засветила свое интимное место. Вероятно, причиной тому стал не очень удачный фасон купальника телезвезды. Естественно, восхищений по этому поводу они высказали. Наоборот, ее недоброжелатели сошлись во мнении, что смотреть на это неприятно и даже противно.