четверг, 15 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Виктория Боня показала интимное место (фото внутри)

Виктория Боня показала интимное место (фото внутри)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Виктория Боня.

ФОТО: imageSPACE/imageSPACE/Sipa USA

Виктория Боня сейчас находится на отдыхе. Конечно же, под солнцем она нежится в купальнике.

Но хейтеры не упускают возможности высмеять ее, сообщает 7d.org.ua. И вот они увидели, что Боня нечаянно засветила свое интимное место. Вероятно, причиной тому стал не очень удачный фасон купальника телезвезды. Естественно, восхищений по этому поводу они высказали. Наоборот, ее недоброжелатели сошлись во мнении, что смотреть на это неприятно и даже противно.

ФОТО: Instagram Виктории Бони

Читать также

Актуально

НАВЕРХ