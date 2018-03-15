Смотри: вот как живут в самой комфортной тюрьме Норвегии

Их досуг пытаются разнообразить велосипедными прогулками и кулинарными курсами, а охранники делают все, чтобы полностью заполнить свободное время заключенных.

Пребывание в этой тюрьме - не наказание для некоторых преступников, а настоящее благословение. Таким образом норвежцы стремятся сделать из заключенных нормальных законопослушных граждан.

Ведь рано или поздно им придется вернуться в общество...

На эти граффити было потрачено около 1 миллиона долларов. ФОТО: str/REUTERS

Поэтому внутри тюрьмы созданы условия, максимально приближенные к жизни за ее стенами. Охранники в этой тюрьме обычно не носят оружия, и половина из них - женщины.

Последнее сделано для того, чтобы уменьшить напряжение среди заключенных и поощрить их хорошее поведение. Охранники обязаны мотивировать заключенных, способствовать их социализации и реабилитации.

Поэтому они часто обедают и занимаются спортом вместе с заключенными, разговаривают с ними о жизни, пытаются найти индивидуальный подход к каждому...

"Преступление - это часть их прошлой жизни. Я пытаюсь направить их взгляд в будущее" - говорит Эрик Треббек, один из охранников в Халдене.

алден может похвастаться небольшой, хорошо оборудованной амбулаторией и этим современным стоматологическим кабинетом. В течение дня заключенные могут практически свободно разгуливать по территории тюрьмы. К их услугам - библиотека и звукозаписывающая студия.

В Halden Fengsel также можно отыскать гончарную мастерскую, тренажерный зал, компьютеры, комнату для молитв.

Такое гуманное отношение к убийцам и преступникам одобряют не все граждане страны. "Почему убийца моей жены должен наслаждаться пиццей и всеми остальными благами?" - вопрошает один из противников таких мер.

Но представители закона считают, что нахождение преступников в таком комфорте заставит их переосмыслить свое поведение и простимулирует желание встать на «правильный» путь....