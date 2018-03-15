четверг, 15 марта 2018 г.
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  • Упс: вор ползал под камерой наблюдения, считая, что его не видно. Только вот в доме было две камеры...

Упс: вор ползал под камерой наблюдения, считая, что его не видно. Только вот в доме было две камеры... СМОТРИ ВИДЕО!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Осмотрительный воришка из Австралии ползал по полу чужого дома червячком, чтобы случайно не угодить в объектив камеры наблюдения, которую он заранее приметил в окне. 

Но его мастер-класс по скрытности превратила в комедийное шоу другая камера, о существовании которой он даже не догадывался.

Вор, решивший в середине января вынести ценности из одного из домов в пригороде австралийского Мельбурна, явно предвидел, что в доме, на который он нацелился, установлены камеры, рассказывает Medialeaks со ссылкой на Herald Sun. Придя на дело, злоумышленник, прежде чем вламываться в дом, оглядел обстановку в нём через окно и заметил установленную в комнате камеру. Он прикинул, каков угол её обзора, и выстроил свой маршрут так, чтобы не попасть в поле зрения устройства.

Воришка приложил все усилия, чтобы не попасть в объектив, передвигаясь из комнаты в комнату только ползком. Вот только его хитрые попытки ползать червячком всё равно записала ещё одна камера, о существовании которой парень не догадывался.

Неизвестно, заметил ли всё-таки мужчина вторую камеру или просто решил, что его и так никто не узнает в тёмных очках и кепке, но в определённый момент он бросил ползать и принялся выталкивать из комнаты металлический сейф, не стесняясь объективов.

Как рассказывает Herald Sun, вскоре вора застал с поличным житель соседнего дома. Задержать его не удалось: мужчина, оставив добычу позади, перепрыгнул через забор и убежал. Ну хоть вдобавок не прыгнул прямиком на полицейский участок, как вот эти Трус и Бывалая из Аризоны.

Видео с комическими попытками воришки спрятаться от камеры опубликовали на YouTube.

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