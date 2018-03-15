Темникова: Бузова сломала дверь, и после нее пришлось освятить гримерку (ВИДЕО)

Видео со сломанной дверью появилось в формате Stories на странице Темниковой в "Инстаграме". На нём певица комментирует то, что видит:

"Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда, нет. Ну, местные сказали… Мы уже в гримёрке…", - сказала Елена Темникова.

Это видео было удалено, но кэш гугла, как известно помнит всё. В конце ролика Темникова заявила, что гримёрку после Бузовой пришлось освящать.

"Жаль, что я это не сняла. Мне… Я сказала: "Ну, там, наверно, энергия плохая, раз буянил человек". Тётя сказала: "Её освятили, гримерку". Боже мой, ужас какой!" - добавила Темникова.