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Темникова: Бузова сломала дверь, и после нее пришлось освятить гримерку (ВИДЕО)

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ФОТО: Скриншот Life.ru

Новый виток в конфликте между Еленой Темниковой и Ольгой Бузовой: на этот раз первая рассказала о дебоше, который звезда "Дома-2" устроила в Оренбурге, пишет Life.ru.

Видео со сломанной дверью появилось в формате Stories на странице Темниковой в "Инстаграме". На нём певица комментирует то, что видит:

"Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда, нет. Ну, местные сказали… Мы уже в гримёрке…", - сказала Елена Темникова. 

Это видео было удалено, но кэш гугла, как известно помнит всё. В конце ролика Темникова заявила, что гримёрку после Бузовой пришлось освящать.

"Жаль, что я это не сняла. Мне… Я сказала: "Ну, там, наверно, энергия плохая, раз буянил человек". Тётя сказала: "Её освятили, гримерку". Боже мой, ужас какой!" - добавила Темникова. 

Напомним, что Темникова и Бузова периодически напоминают публике о том, что между ними не всё гладко. Летом прошлого года экс-солистка группы Serebro отписалась от ведущей "Дома-2" в соцсетях, а позже её поклонники обвинили Бузову в плагиате.

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