Темникова: Бузова сломала дверь, и после нее пришлось освятить гримерку (ВИДЕО)

Новый виток в конфликте между Еленой Темниковой и Ольгой Бузовой: на этот раз первая рассказала о дебоше, который звезда "Дома-2" устроила в Оренбурге, пишет Life.ru.
Видео со сломанной дверью появилось в формате Stories на странице Темниковой в "Инстаграме". На нём певица комментирует то, что видит:
"Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда, нет. Ну, местные сказали… Мы уже в гримёрке…", - сказала Елена Темникова.
Это видео было удалено, но кэш гугла, как известно помнит всё. В конце ролика Темникова заявила, что гримёрку после Бузовой пришлось освящать.
"Жаль, что я это не сняла. Мне… Я сказала: "Ну, там, наверно, энергия плохая, раз буянил человек". Тётя сказала: "Её освятили, гримерку". Боже мой, ужас какой!" - добавила Темникова.
Напомним, что Темникова и Бузова периодически напоминают публике о том, что между ними не всё гладко. Летом прошлого года экс-солистка группы Serebro отписалась от ведущей "Дома-2" в соцсетях, а позже её поклонники обвинили Бузову в плагиате.