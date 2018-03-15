четверг, 15 марта 2018 г.
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  • О боже! Что произошло с этой сексапильной красоткой на отдыхе в Испании? (ФОТО)

О боже! Что произошло с этой сексапильной красоткой на отдыхе в Испании? (ФОТО)

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ФОТО: Instagram

Ингрид Мянд, которую в народе прозвали графиней Копли, сейчас наслаждается приятным отдыхом в теплых краях. На последнем снимке в соцсети у красавицы на ноге неожиданно появился «аксессуар» в виде бинтовой повязки.

Ингрид сейчас в солнечной Испании. И там градусов так на 25 потеплее, чем сейчас в Таллинне. Красотка опубликовала в Instagram снимок, где она появилась в красном платье. Но в этот раз внимание привлекает вовсе не наряд, а бинтовая повязка на ноге... Что же произошло? 

Напомним, что Ингрид Мянд сейчас в отношениями с известным эстонским рэпером Кеннетом Рюйтли, но недавно она разбила сердце скандально известному Beebilõust. 

 

@andruselbing kallis toon laimi sulle 🍈

A post shared by Ingrid Mänd (@ingridm2nd) on

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