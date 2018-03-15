О боже! Что произошло с этой сексапильной красоткой на отдыхе в Испании? (ФОТО)

Ингрид сейчас в солнечной Испании. И там градусов так на 25 потеплее, чем сейчас в Таллинне. Красотка опубликовала в Instagram снимок, где она появилась в красном платье. Но в этот раз внимание привлекает вовсе не наряд, а бинтовая повязка на ноге... Что же произошло?