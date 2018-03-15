Во тюрьме «Владимирский централ» пожаловались на пытки попсой

Овчинников рассказал, что его подзащитный, а также другие осужденные больше месяца вынуждены с утра до вечера слушать Love Radio. 7 февраля в двери камер вмонтировали динамики, из которых ежедневно с 6:00 до 22:00 доносится поп-музыка. Обычно песни звучат на полную громкость, и ее невозможно убавить, потому что пульт управления находится у сотрудников тюрьмы, а они не хотят делать тише, пишет Lenta.ru.

Адвокат бизнесмена отмечает, что подобные действия причиняют заключенным не только психологические, но и физические страдания. По его словам, за эти несколько недель самочувствие 42-летнего Филиппова ухудшилось и у него появились симптомы, указывающие на возможное приближение инсульта. Ранее мужчина уже перенес два малых ишемических инсульта. Он также страдает хронической ишемией головного мозга, гипертонической болезнью и некоторыми другими заболеваниями.

После обращения в суд музыку в камере предпринимателя стали выключать, заметил Овчинников, но она все равно настолько громкая, что ее хорошо слышно у соседей.