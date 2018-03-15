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В Москве прощаются с Олегом Табаковым: гроб взяли под усиленную охрану

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Москва прощается с великим актером. Тысячи людей пришли в МХТ имени Чехова, несмотря на снегопад, пишет Дни.ру.

На основной сцене Московского художественного театра имени Чехова началась церемония прощания с Олегом Табаковым. На протяжении 18 сезонов он являлся здесь худруком, а в последние годы занимал и пост директора.

ФОТО: Evgeny Biyatov/Sputnik

Коллеги артиста, работники театра и поклонники великого русского актера стали занимать очередь с 07:00 мск, хотя гражданская панихида была запланирована на 09:00. Обычно траурные церемонии начинаются в 11:00, но сегодня всем очевидно, что желающих поклониться Табакову будет много. По этой причине гражданская панихида открылась раньше и продлится четыре часа.

Для охраны порядка приняты серьезные меры безопасности. Попасть в Камергерский переулок, где находится Художественный театр, можно только через металлодетекторы и с обязательным предъявлением сумок к досмотру. Эти сделано в том числе и для того, чтобы избежать провокаций и дебошей, которые грозили устроить православные активисты.

Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.

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