Начни свой день с гороскопа: на что сегодня нужно обратить внимание?

Лев

Перегрузки любого рода крайне нежелательны – вы нуждаетесь в спокойном отдыхе, и поступите мудро, если позволите себе отложить некоторые дела. Кроме того, наверняка найдутся люди, готовые помочь вам в решении актуальных проблем, и это будет весьма кстати. Родственники могут позволить себе критические замечания, к которым следует отнестись спокойно. Помните, что последствия конфликта, начавшегося сегодня, будут долго напоминать о себе.

День обещает приятные переживания романтического характера, он как нельзя лучше подходит для знакомств, свиданий и признаний. Финансовая ситуация будет благоприятной; нежелательно только тратить деньги на поездки и вещи, предназначенные для путешествий.

Дева

День может показаться утомительным и скучным, поскольку новые возможности он вряд ли откроет, а вот препятствия преодолевать заставит наверняка. Постарайтесь не погружаться в дела с головой – вам представится шанс развлечься и приятно провести время, и этим стоит воспользоваться. Занимаясь решением накопившихся проблем, не переусердствуйте: жизненный потенциал несколько снижен, а потому вероятность переутомления велика.

Эмоциональный фон также оставляет желать лучшего. Возможны разногласия с родственниками и друзьями, серьезные ссоры с любимым человеком. День не подходит для поездок. Возможны значительные расходы, о которых позже придется пожалеть.

Весы

Этот день обещает значительное расширение круга общения, появление среди ваших знакомых людей, которые будут искренне восхищаться вами, а при случае не откажут в помощи и поддержке. В остальном же ситуация оставляет желать лучшего, негативные тенденции будут напоминать о себе довольно часто. Не исключены серьезные конфликты с близкими, разногласия с любимым человеком. Многим предстоят неприятные поездки.

Придется заниматься не самыми интересными делами, тратить время на решение чужих проблем. Хотя Весы от природы наделены дипломатическими способностями и редким чувством такта, сегодня им вряд ли удастся воздержаться от иронических замечаний и обидных высказываний, справиться с отрицательными эмоциями.

Скорпион

День будет трудным, и вам придется приложить максимум усилий, чтобы избежать расставленных на пути ловушек. Недоброжелатели на удивление изобретательны, однако наверняка найдутся люди, способные вовремя предостеречь вас, помочь избежать ошибок. Очень неблагоприятная ситуация складывается в сфере личных отношений; не проявляйте нетерпения, воздерживайтесь от решительных действий. Позволив событиям идти своим чередом, вы наверняка дождетесь удачного момента – и вот тогда сможете совершить все необходимые шаги.

Благотворное влияние на ваше настроение и самочувствие окажут поездки и смена обстановки. При этом постарайтесь избежать лишних расходов: финансовая ситуация весьма сложна.

Стрелец