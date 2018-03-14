Шепелев притащил к Цымбалюк-Романовской любовника-гея

Ведущий программы Дмитрий Шепелев пригласил знакомого Виталины в студию, чтобы расставить все точки над и. И предполагаемый ухажер раскрыл детали романа с Цымбалюк-Романовской.

Ранее говорилось о том, что именно с Полянским украинская пианистка изменяла Джигарханяну. Появившийся на ток-шоу Олег рассказал, что в 2001 году девушка приезжала в Германию, и между ним и Цымбалюк-Романовской были интимные отношения, передает Dni.ru со ссылкой на Teleprogramma.pro.

Экс-супругу знаменитого актера и режиссера подобное заявление удивило. "Я думаю, у господина Полянского другая ориентация, и он не мог быть со мной в личных отношениях… И он об этом рассказывал, когда говорил, с кем он ходил в баню из известных московских музыкантов", – высказала свое мнение Цымбалюк-Романовская. Кроме того, пианистка считает, что Олег пытается таким образом заработать себе пиар. К его заявлениям, по утверждению Виталины, не стоит относиться серьезно.