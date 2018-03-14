среда, 14 марта 2018 г.
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  • Песня - до слез: рэпер из российской глубинки прославил Таллинн на весь мир (ВИДЕО)

Песня - до слез: рэпер из российской глубинки прославил Таллинн на весь мир (ВИДЕО) Самый душевный трек этого года!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

23-летний российский видеоблогер и рэп-исполнитель лезгинского происхождения Эльдар Джарахов в последний день января 2018 года представил публике клип на свой душевный и глубокий трек - «Делориан».

Несмотря на то, что артист родился в российский глубинке - селе Сторожевские хутора Липецкой области (около 500 жителей - прим.ред.), он смог стать известным практически на весь мир. Его клипы собирают миллионы просмотров. А слова творений Джарахова цепляют за душу. Клип на песню «Делориан» собрал в YouTube почти восемь миллионов просмотров. Это при том, что артиста нет в ротации на топовых радиостанциях и его не показывают по телевизору на федеральных каналах России. С таким количеством просмотров видеороликов он может конкурировать со многими именитыми российскими артистами, например, даже с Егором Кридом. 

«Забываю позвонить своим родителям вновь, потом стыдно набирать, ведь не звонил так давно... О всех своих мечтах мы говорим лишь в будущем времени, зная, что не отыщем на это в будущем времени, и, веря в прошлую жизнь, опять живем прошлым, о настоящем будет время подумать немного позже...», - читает рэп на злободневные темы в своем треке «Делориан» Джарахов. 

А рождественский Таллинн артист прославил в своем клипе на эту песню. Около минуты он посвятил красоте нашего зимнего сказочного города. Быть может, вот он, секрет успеха Таллинна среди российских туристов? 

Смотрите видео!

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