Песня - до слез: рэпер из российской глубинки прославил Таллинн на весь мир (ВИДЕО)

Несмотря на то, что артист родился в российский глубинке - селе Сторожевские хутора Липецкой области (около 500 жителей - прим.ред.), он смог стать известным практически на весь мир. Его клипы собирают миллионы просмотров. А слова творений Джарахова цепляют за душу. Клип на песню «Делориан» собрал в YouTube почти восемь миллионов просмотров. Это при том, что артиста нет в ротации на топовых радиостанциях и его не показывают по телевизору на федеральных каналах России. С таким количеством просмотров видеороликов он может конкурировать со многими именитыми российскими артистами, например, даже с Егором Кридом.

«Забываю позвонить своим родителям вновь, потом стыдно набирать, ведь не звонил так давно... О всех своих мечтах мы говорим лишь в будущем времени, зная, что не отыщем на это в будущем времени, и, веря в прошлую жизнь, опять живем прошлым, о настоящем будет время подумать немного позже...», - читает рэп на злободневные темы в своем треке «Делориан» Джарахов.

А рождественский Таллинн артист прославил в своем клипе на эту песню. Около минуты он посвятил красоте нашего зимнего сказочного города. Быть может, вот он, секрет успеха Таллинна среди российских туристов?