Гороскоп на среду, 14 марта: для каких знаков сегодняшний день будет сложным?!

День обещает быть легким и приятным для влюбленных, а также для всех, кто озабочен решением проблем в личной сфере и жаждет перемен в этой области. Действуйте решительно, и ваши давние желания исполнятся.

Дева

Занятия спортом, активный отдых и участие в общественных мероприятиях способствуют росту жизненного тонуса. Вам пойдет на пользу также общение с членами семьи – но лишь в том случае, если вы отложите обсуждение сложных проблем и тревожащих всех вопросов. Этот день не назовешь продуктивным, на пути могут возникнуть серьезные трудности, но в ваших силах сделать его увлекательным и приятным и для себя, и для своих близких.

Придется проявить терпение и такт, чтобы избежать ссор с любимым человеком. Не стоит потакать всем капризам своего избранника, но учесть его интересы при принятии важных решений не помешает. Камнем преткновения в отношениях супругов могут стать финансовые вопросы.

Весы

Неплохой день с точки зрения новых знакомств, расширения круга общения и проведения деловых встреч и переговоров. Однако следует иметь в виду, что ваш жизненный потенциал снижен, поэтому нужно оставить время на спокойный отдых, восстановление сил, неспешные прогулки и поднимающие настроение занятия. Постарайтесь сократить расходы, финансовая ситуация сейчас оставляет желать лучшего.

Сравнительно легко будет достичь взаимопонимания с родственниками, решить накопившиеся проблемы. А вот наладить отношения с любимым человеком удастся не всем. Ваши требования слишком высоки и не всегда оправданны, что может провоцировать ссоры.

Скорпион

Сложный день. Вам придется приложить массу усилий, чтобы пережить его с минимальными потерями, избежать конфликтов и ссор с близкими людьми. Прислушивайтесь к советам представителей старшего поколения, людей, имеющих большой жизненный опыт – это позволит избежать ошибок, последствия которых было бы очень трудно исправить. Могут появиться новые друзья и союзники, но отношения с ними будут развиваться медленно, и вам не стоит форсировать события.

В личных отношениях чрезвычайно важны сдержанность и самоконтроль. Действуя под влиянием эмоций, вы можете испортить отношения с любимым человеком, спровоцировать серьезный конфликт. Неуместны критические замечания, мелкие придирки.

Стрелец

Стоит проявить осторожность в решении финансовых вопросов: вероятность неудачных покупок и сомнительных сделок очень велика. Нежелательно также проводить эксперименты с имиджем, в корне менять свой внешний облик – результат вас вряд ли порадует. Поездки будут интересными и приятными, если вы воздержитесь от излишней откровенности в беседах с попутчиками и сомнительных знакомств.

День обещает быть очень приятным для влюбленных. Он подходит для романтических признаний, свиданий, бесед об общем будущем. Возможно появление идей, реализация которых откроет перед вами новые профессиональные перспективы.

Козерог