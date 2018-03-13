Бывшая супруга Табакова высказалась о смерти актера
13 марта 2018 г., 19:49
Актриса Людмила Крылова, первая жена умершего российского актера Олега Табакова, не ожидала смерти экс-супруга. Она надеялась, что его новая семья сможет спасти артиста от смерти.
79-летняя Крылова сообщила, что они с Табаковым расстались не очень хорошо и поэтому совсем не поддерживали отношений, не общались много лет. Бывшая супруга вообще не хотела бы обсуждать эту тему в СМИ, хотя лично сама она помянет Табакова добрым словом. Дочь Александра не простила отцу его уход из семьи, а их сын Антон все-таки со временем понял и простил отца, пишет 7d.org.ua.