Бывшая супруга Табакова высказалась о смерти актера

79-летняя Крылова сообщила, что они с Табаковым расстались не очень хорошо и поэтому совсем не поддерживали отношений, не общались много лет. Бывшая супруга вообще не хотела бы обсуждать эту тему в СМИ, хотя лично сама она помянет Табакова добрым словом. Дочь Александра не простила отцу его уход из семьи, а их сын Антон все-таки со временем понял и простил отца, пишет 7d.org.ua.