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Бывшая супруга Табакова высказалась о смерти актера

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Олег Табаков

ФОТО: Kurov Alexander/ITAR-TASS

Актриса Людмила Крылова, первая жена умершего российского актера Олега Табакова, не ожидала смерти экс-супруга. Она надеялась, что его новая семья сможет спасти артиста от смерти.

79-летняя Крылова сообщила, что они с Табаковым расстались не очень хорошо и поэтому совсем не поддерживали отношений, не общались много лет. Бывшая супруга вообще не хотела бы обсуждать эту тему в СМИ, хотя лично сама она помянет Табакова добрым словом. Дочь Александра не простила отцу его уход из семьи, а их сын Антон все-таки со временем понял и простил отца, пишет 7d.org.ua.

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