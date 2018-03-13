вторник, 13 марта 2018 г.
- Спасибо, мои хорошие! Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Ану Саагим высказалась о платье Элины Нечаевой: можно собрать деньги по всей Эстонии

Ану Саагим высказалась о платье Элины Нечаевой: можно собрать деньги по всей Эстонии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Элина Нечаева - «La forza»

ФОТО: Madis Sinivee

Хотя прием с проекцией на длинное платье неоднократно использовался ранее, это единственно правильный вариант для песни Элины Нечаевой на «Евровидении», считает журналист и светская львица Ану Саагим.

«И хотя мы знаем, что подобное платье надевала Дженнифер Лопес на некоторых шоу и Полина Гагарина, представительница России на "Евровидении", на самом деле всё это неважно», – сказала Саагим в интервью Raadio 2, пишет Rus.err.ee.

То, что проекция на сцене «Евровидения» будет дорогой, Саагим не считает непреодолимым препятствием. По ее словам, можно организовать сбор средств по всей Эстонии. «Даже если каждый из нас внесет по 50 центов, ситуация решится», – уверена она.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ