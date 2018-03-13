Ану Саагим высказалась о платье Элины Нечаевой: можно собрать деньги по всей Эстонии

«И хотя мы знаем, что подобное платье надевала Дженнифер Лопес на некоторых шоу и Полина Гагарина, представительница России на "Евровидении", на самом деле всё это неважно», – сказала Саагим в интервью Raadio 2, пишет Rus.err.ee.

То, что проекция на сцене «Евровидения» будет дорогой, Саагим не считает непреодолимым препятствием. По ее словам, можно организовать сбор средств по всей Эстонии. «Даже если каждый из нас внесет по 50 центов, ситуация решится», – уверена она.