Ану Саагим высказалась о платье Элины Нечаевой: можно собрать деньги по всей Эстонии
13 марта 2018 г., 18:48
Хотя прием с проекцией на длинное платье неоднократно использовался ранее, это единственно правильный вариант для песни Элины Нечаевой на «Евровидении», считает журналист и светская львица Ану Саагим.
«И хотя мы знаем, что подобное платье надевала Дженнифер Лопес на некоторых шоу и Полина Гагарина, представительница России на "Евровидении", на самом деле всё это неважно», – сказала Саагим в интервью Raadio 2, пишет Rus.err.ee.
То, что проекция на сцене «Евровидения» будет дорогой, Саагим не считает непреодолимым препятствием. По ее словам, можно организовать сбор средств по всей Эстонии. «Даже если каждый из нас внесет по 50 центов, ситуация решится», – уверена она.