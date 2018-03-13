Проблемы с размером груди возникают и у мужчин

Как показывает статистика, изменение размера этой части мужского тела уже второй год подряд является самой быстро растущей по популярности услугой в косметической хирургии, передает Dvorec.ru со ссылкой на Би-би-си.

Количество подобных операций выросло аж на 80 процентов - с 323 в 2008 году до 581 в 2009 году, сообщает Британская ассоциация эстетической пластической хирургии (British Association of Aesthetic Plastic Surgeons - BAAPS).

По словам хирургов, недовольство мужчин своей фигурой является следствием пагубного влияния современных глянцевых журналов, пропагандирующих труднодостижимые стандарты мужской красоты. При этом финансовый кризис никак не отразился на востребованности пластических операций, общее число которых увеличилось.

Как сообщается, 9 из 10 операций в 2009 было проделано женщинам, а самой популярной процедурой стало увеличение груди. Однако самый большой рост продемонстрировала именно мужская пластическая хирургия: в целом количество операций, которые были сделаны сильной половине человечества сотрудниками BAAPS, выросло на одну пятую за один год.

"Многие мужчины чувствуют давление мужских журналов, которые даже не выходили в печать еще 5-6 лет назад. Вдобавок они понимают, что им могут что-нибудь исправить", - говорит пластический хирург Раджив Гровер.