Галерея 18+: гости весенней вечеринки «Танцевальный рай» пришли в восторг от сексуальных танцев на сцене

Незабываемая ночь, полная ярких впечатлений и бурных эмоций, ждала своих лучших и любимых гостей! Пришла весна, а вместе с ней и любимый, самый нежный праздник в году – Международный Женский день! А также девятый день рождения «Танцевального Рая»!

99 процентов лучших российских хитов всю ночь играли резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.

В эту особенную праздничную ночь гостей ждало специальное шоу-сюрприз из России! Уникальная программа воздушных акробатов, топлес гоу-гоу из Санкт-Петербурга и живые звуки саксофона от KIRILL SAX!

Праздничный торт, специальные декорации, блеск конфетти и фейерверк эмоций – всё это радость торжественного празднования дня рождения и женского дня!

Эта ночь надолго запомнится особой атмосферой безудержного веселья и танцев до рассвета! Благодарим всех и каждого, кто разделил с организаторами и другими гостями вечеринки радость празднования дня рождения «Танцевальный Рая».

Следующий «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ - ВЕСЕННЕЕ ТОРЖЕСТВО» пройдет в пятницу, 4 мая, в ночном клубе Hollywood.

Не пропусти – будь на месте!

СПЕШИТЕ! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже во всех кассах Piletilevi и в интернете (до 22.04 15€ и VIP 29€, 23.04-2.05 17€ и VIP 34€).

Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee.