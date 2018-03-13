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Гуф о Топурии: это моя девочка!

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Кети Топурия

ФОТО: Scanpix

Слухи о романе Кети Топурии и рэпера Гуфа появились в 2017 году, когда исполнителей заметили вместе на отдыхе в Таиланде. Так как тогда певица ещё была замужем за Львом Гейхманом, Топурия и Гуф заявили, что они только друзья.

На протяжении года СМИ продолжали приписывать паре роман, а Гуф и Топурия (которая уже к этому времени развелась) продолжали играть с прессой в шпионов, отрицая отношения, пишет Life.ru.

 

Coolest monkey in the jungle 🌴🐒

Публикация от @ therealguf

Недавно сам Гуф опубликовал в "инстаграме" фото с неизвестной девушкой. Пользователи сразу нашли сходство с Топурией по родинкам на теле. Однако рэпер не стал ничего на это отвечать.

Наконец в феврале рэпер выложил совместное фото с Топурией. На опубликованном в "инстаграме" снимке сидела девушка на заднем сиденье автомобиля. Рядом, положив на неё ноги, расположился улыбающийся Гуф. Поклонники творчества рэпера сразу узнали Кети, несмотря на закрытое рукой лицо.

 

💣🙀

Публикация от @ therealguf

Видимо, и Кети, и Гуфу надоело шифроваться, и они всё чаще выкладывают в соцсети доказательства своих отношений. Так, недавно Кети выложила очередной пост, в котором отметила, что давно привыкла не реагировать на критику.

— Меня никогда не сможет обидеть человек, которого я не уважаю. Так что расслабьтесь, — заявила артистка.

Гуф нежно прокомментировал очередную публикацию своей избранницы. "Это моя девочка", — написал рэпер под фотографией Кети в "инстаграме". Сама Топурия поспешила ответить ему смайлом в виде поцелуя.

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