Гороскоп на вторник, 13 марта: узнайте, каким будет сегодняшний день для вас

Овен

День будет довольно сложным, и вы поступите разумно, если встретите его во всеоружии. Итак, постарайтесь трезво оценить свои сильные и слабые стороны и беритесь за решение лишь тех задач, с которыми вы действительно можете справиться самостоятельно. Сейчас не время приниматься за работу над сложными проектами или искать союзников, помощь которых поможет подняться по служебной лестнице. Финансовые возможности ограничены, поэтому расходы следует сократить, пишет Dvorec.ru.

Весьма сильно влияние неблагоприятных тенденций в романтических отношениях, что может стать причиной серьезных споров. Старайтесь не форсировать ситуацию, и выступайте с инициативой лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо.

Телец

Тенденции противоречивы, но есть шанс добиться успеха, вовремя определившись с приоритетами и целями на ближайшее будущее. Это не самый благоприятный момент для того, чтобы вступать в бой с недоброжелателями или пытаться любой ценой одержать верх над конкурентами. Лучше экономить силы и заниматься решением несложных, но актуальных проблем. Возможны значительные расходы, которые наверняка не будут напрасными.

В семье складываются стабильные и гармоничные отношения, позволяющие спокойно преодолевать трудности и общими усилиями решать актуальные проблемы. В сфере романтических привязанностей позитивные тенденции также весьма сильны, но на значительные перемены к лучшему рассчитывать пока не приходится.

Близнецы

Этот день будет непростым для Близнецов. Особенно сложные испытания выпадут на долю тех представителей знака, которые стремятся во что бы то ни стало поступать по-своему и игнорируют даже полезные советы. Между тем, сегодня чрезвычайно важна способность учиться на чужих ошибках, получать информацию от людей, имеющих богатый жизненный опыт. Откажитесь от рискованных сделок, не покупайте экстравагантные вещи, практическая ценность которых сомнительна.

Необдуманные поступки, сгоряча сказанные слова могут оказать разрушающее действие на казавшиеся стабильными романтические отношения. Помните, что сегодня только от вас зависит, как будут развиваться события, и ведите себя достойно.

Рак

Терпения, снисходительности и понимания потребуют отношения с родственниками. Сегодня вы не можете позволить себе капризничать, предъявлять слишком высокие требования к членам семьи. Важно сохранить взаимное доверие, уважение друг к другу, даже в сложных и противоречивых ситуациях избегать скандалов и оскорблений. Найдите возможность проявить внимание к любимому человеку, выказать ему свои чувства.

В деловой сфере ситуация благоприятна, позитивные тенденции сильны. Сложные переговоры увенчаются успехом, появится шанс преодолеть финансовые трудности, заключить удачные сделки. Продвижение по карьерной лестнице не исключено.

Лев