Бизнесвумен из Эстонии попала в топ-50 самых влиятельных женщин в сфере мирового кино
12 марта 2018 г., 18:48
Издание Celluloid Junkie в третий раз выбрало 50 влиятельных женщин в сфере мирового кино. В этот раз специалисты и члены жюри попытались расширить список тех, кто мог сражаться за место в этом топе.
На 49 позиции этого рейтинга расположилась бизнесвумен Татьяна Толстая - главный исполнительный директор сети кинотеатров Cinamon в Эстонии.
Несмотря на то, что Татьяна Толстая лишь с 2013 года связана с киноиндустрией, начав с реконструкции кинотеатра Kosmos в Таллинне, она уже внесла существенный вклад в этот бизнес: количество кинотеатров Cinamon в трех странах Балтии увеличилось до пяти, а еще три - в разработке.
Управление кинотеатрами в трех странах с разными языками совершенно не страшит выпускницу факультета экономики Татьяну Толстую.