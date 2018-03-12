Бизнесвумен из Эстонии попала в топ-50 самых влиятельных женщин в сфере мирового кино

Несмотря на то, что Татьяна Толстая лишь с 2013 года связана с киноиндустрией, начав с реконструкции кинотеатра Kosmos в Таллинне, она уже внесла существенный вклад в этот бизнес: количество кинотеатров Cinamon в трех странах Балтии увеличилось до пяти, а еще три - в разработке.