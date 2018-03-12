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  • Бизнесвумен из Эстонии попала в топ-50 самых влиятельных женщин в сфере мирового кино

Бизнесвумен из Эстонии попала в топ-50 самых влиятельных женщин в сфере мирового кино

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Татьяна Толстая всю жизнь мечтала попасть в космос, и попала в «Космос». Снимок иллюстративный.

ФОТО: Елена Вильт

Издание Celluloid Junkie в третий раз выбрало 50 влиятельных женщин в сфере мирового кино. В этот раз специалисты и члены жюри попытались расширить список тех, кто мог сражаться за место в этом топе. 

На 49 позиции этого рейтинга расположилась бизнесвумен Татьяна Толстая - главный исполнительный директор сети кинотеатров Cinamon в Эстонии. 

Несмотря на то, что Татьяна Толстая лишь с 2013 года связана с киноиндустрией, начав с реконструкции кинотеатра Kosmos в Таллинне, она уже внесла существенный вклад в этот бизнес: количество кинотеатров Cinamon в трех странах Балтии увеличилось до пяти, а еще три - в разработке. 

Управление кинотеатрами в трех странах с разными языками совершенно не страшит выпускницу факультета экономики Татьяну Толстую. 

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