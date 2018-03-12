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Брэд Питт отказался от секса

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Брэд Питт.

ФОТО: Scanpix

Голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от секса на год после расставания с Анджелиной Джоли. Он собирается сосредоточиться на ежедневной заботе о теле, тренировках и медитации, чтобы пережить развод, сообщает The Sun.

По словам источника издания, 54-летний актер стал хорошо питаться и не употребляет спиртное. «Он был в отношениях почти всю взрослую жизнь. Теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог», — сказал собеседник издания, пишет Lenta.ru.

В мае 2017 года сообщалось, что Питт бросил пить.

Поводом для расставания звездной пары стала ссора на частном самолете, во время которой пьяный Питт ударил одного из детей. В сентябре 2016 года Джоли подала документы на развод. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж справляется с отцовскими обязанностями. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.

У Питта и Джоли шестеро детей — трое приемных и трое биологических: камбоджиец Мэддокс, вьетнамец Пакс и эфиопка Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

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