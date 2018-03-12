Пришло время: читайте сексуальный гороскоп на март

Овен

Вам стоит не так безрассудно относиться к своей личной и интимной жизни. Не все ваши поступки в этот период будут благоразумными, большая часть попыток окончится весьма неудачно. В конце месяца на вас навалится ворох проблем, которые помешают уделять достаточно времени сексуальной жизни, пишет Esotericblog.ru.

Телец

Ваше увлечение чем-то или кем-то может в этот период только навредить. Из-за этого вы будете расставлять неправильные приоритеты, в итоге делая себе только хуже. Ваша интимная жизнь будет не такой насыщенной, как могла бы. В конце месяца появится возможность получить новые впечатления с необычным и даже экстравагантным партнером.

Близнецы

Период тихих перемен в жизни. То, о чем вы мечтали, в отношении чего строили планы, наконец-то будет осуществлено. В интимной жизни появятся долгожданный драйв и интерес ко всему. Вы почувствуете в себе силы, желание. Проблем с поиском партнеров тоже не возникнет. А если есть постоянный партнер, то с ним вы легко встанете на путь экспериментов. Пусть это и будет продолжаться недолго.

Рак

Все в ваших руках. Раки сейчас могут сделать все возможное для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. К каким методам они станут прибегать, решать только им. Возможно, это будут забытые или новые позы, быть может, и что-то более неожиданное. Представители этого знака будут готовы на все ради того, чтобы испытать новые ощущения.

Лев

У Львов в этот период не будет недостатка в сексуальных контактах. Они даже начнут порой отказывать себе в удовольствии, ссылаясь на плохое самочувствие или занятость. Но истинные причины будут совсем другими. Просто Львы сами толком не могут понять, кто же им нужен на самом деле и что сделает их счастливыми по-настоящему. Пройдет месяц - а долгожданных перемен в интимной жизни так и не случится.

Дева

Девам стоит быть более раскованными и решительными. Они будут мечтать о чем-то лучшем для себя, однако ничего не сделают для того, чтобы это произошло. Представителям этого знака стоит забыть о каких-то запретах и решиться на что-то, противоречащее их моральным и этическим принципам. Это принесет массу удовольствия!

Весы

Весам придется довериться своему партнеру, чтобы испытать новые ощущения. Если в данный момент его нет, стоит сделать все возможное, чтобы он появился. Сами же Весы не смогут придумать что-то достойное для того, чтобы разнообразить свою интимную жизнь. Поэтому наиболее удачливыми и счастливыми окажутся те представители знака, у которых будет достойный партнер.

Скорпион