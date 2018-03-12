Пришло время: читайте сексуальный гороскоп на март

Март принесет долгожданные перемены в интимной жизни. Многие почувствуют не только желание, но и силы для решительного рывка вперед. Что-то пойдет на благо и принесет много положительных эмоций, а что-то только навредит и осложнит жизнь. В любом случае, все знаки Зодиака столкнутся с тем, что по-прежнему уже быть не может. Жизнь потребует что-то менять: если не ситуацию, то хотя бы отношение к ней.
Овен
Вам стоит не так безрассудно относиться к своей личной и интимной жизни. Не все ваши поступки в этот период будут благоразумными, большая часть попыток окончится весьма неудачно. В конце месяца на вас навалится ворох проблем, которые помешают уделять достаточно времени сексуальной жизни, пишет Esotericblog.ru.
Телец
Ваше увлечение чем-то или кем-то может в этот период только навредить. Из-за этого вы будете расставлять неправильные приоритеты, в итоге делая себе только хуже. Ваша интимная жизнь будет не такой насыщенной, как могла бы. В конце месяца появится возможность получить новые впечатления с необычным и даже экстравагантным партнером.
Близнецы
Период тихих перемен в жизни. То, о чем вы мечтали, в отношении чего строили планы, наконец-то будет осуществлено. В интимной жизни появятся долгожданный драйв и интерес ко всему. Вы почувствуете в себе силы, желание. Проблем с поиском партнеров тоже не возникнет. А если есть постоянный партнер, то с ним вы легко встанете на путь экспериментов. Пусть это и будет продолжаться недолго.
Рак
Все в ваших руках. Раки сейчас могут сделать все возможное для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. К каким методам они станут прибегать, решать только им. Возможно, это будут забытые или новые позы, быть может, и что-то более неожиданное. Представители этого знака будут готовы на все ради того, чтобы испытать новые ощущения.
Лев
У Львов в этот период не будет недостатка в сексуальных контактах. Они даже начнут порой отказывать себе в удовольствии, ссылаясь на плохое самочувствие или занятость. Но истинные причины будут совсем другими. Просто Львы сами толком не могут понять, кто же им нужен на самом деле и что сделает их счастливыми по-настоящему. Пройдет месяц - а долгожданных перемен в интимной жизни так и не случится.
Дева
Девам стоит быть более раскованными и решительными. Они будут мечтать о чем-то лучшем для себя, однако ничего не сделают для того, чтобы это произошло. Представителям этого знака стоит забыть о каких-то запретах и решиться на что-то, противоречащее их моральным и этическим принципам. Это принесет массу удовольствия!
Весы
Весам придется довериться своему партнеру, чтобы испытать новые ощущения. Если в данный момент его нет, стоит сделать все возможное, чтобы он появился. Сами же Весы не смогут придумать что-то достойное для того, чтобы разнообразить свою интимную жизнь. Поэтому наиболее удачливыми и счастливыми окажутся те представители знака, у которых будет достойный партнер.
Скорпион
В жизни Скорпионов настанет насыщенный событиями период. Они с легкостью будут пробовать все новое. Повезет тем представителям знака, у кого партнеры так же страстно желают перемен и готовы к ним. В противном случае Скорпионы будут вынуждены долго уговаривать своего партнера на какие-то новшества в интимной жизни. К концу месяца запал кончится, и Скорпионы станут более спокойными и покладистыми.
Стрелец
Стрельцы могут попасть в неловкую ситуацию, потому что их интимная жизнь станет достоянием общественности. В то же время, именно сейчас представители знака будут страстно желать сделать что-то из ряда вон, поэтому повод для сплетен даже придумывать будет излишним. Стрельцы должны быть не только осторожны в своих желаниях, но еще и не обсуждать их с кем попало.
Козерог
Козероги будут испытывать страстное желание попробовать секс с кем-то новым. Если у них есть партнер, придется идти на хитрость, ложь или принимать отчаянные решения. Больше повезет одиноким представителям знака. Они смогут позволить себе все, что угодно. Только Козероги все равно не смогут почувствовать себя полностью удовлетворенными.
Водолей
Все Водолеи испытают в этот период новые эмоции и ощущения. Одни - благодаря новому сексуальному партнеру, другие - благодаря собственной фантазии. В любом случае, этот месяц подарит всем Водолеям приятные мгновения, которые они будут еще долго вспоминать. Приятные перемены неожиданно произойдут с представителями знака в середине и конце месяца.
Рыбы
Рыбам стоит поменять свое отношение к партнеру, тогда их сексуальная жизнь станет чуть более насыщенной и интересной. Чуть меньше эгоизма и мыслей о том, чего бы хотелось сейчас вашему партнеру, - вот что нужно для перемен в лучшую сторону. И не забывайте о том, что важно и то, как вы себя ведете до и после секса. Чаще всего именно это определяет, каким будет само соитие.