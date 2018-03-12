Светлана Лобода прячет отца будущего ребенка от своих родителей

Пару дней назад известная певица Светлана Лобода подтвердила свое интересное положение. Но оказалось, что артистка скрывает отца будущего малыша от собственных родителей.
Отец Светланы Сергей Васильевич рассказал, что его дочь скрывала беременность до последнего. Родители певицы очень рады будущему внуку, да и Лобода мечтала еще об одном ребенке. У нее уже есть 7-летняя дочка. Сейчас бабушка и дедушка хотят внука. Светлана пока не представила родителям отца своего будущего ребенка, но они одобряют ее любой выбор. Отец Лободы также рассказал, что она не собирается засиживаться в декрете. В нем она проведет не больше двух месяцев, а потом собирается вернуться на сцену. Светлана - трудоголик, она не может без работы. Родители певицы готовы помочь ей с воспитанием ребенка. Подобный опыт у них уже есть, пишет 7d.org.ua.