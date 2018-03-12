Светлана Лобода прячет отца будущего ребенка от своих родителей

Отец Светланы Сергей Васильевич рассказал, что его дочь скрывала беременность до последнего. Родители певицы очень рады будущему внуку, да и Лобода мечтала еще об одном ребенке. У нее уже есть 7-летняя дочка. Сейчас бабушка и дедушка хотят внука. Светлана пока не представила родителям отца своего будущего ребенка, но они одобряют ее любой выбор. Отец Лободы также рассказал, что она не собирается засиживаться в декрете. В нем она проведет не больше двух месяцев, а потом собирается вернуться на сцену. Светлана - трудоголик, она не может без работы. Родители певицы готовы помочь ей с воспитанием ребенка. Подобный опыт у них уже есть, пишет 7d.org.ua.