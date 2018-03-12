Ольге Бузовой запрещают выступать

Певица очень неудачно приземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правой ноге. Теперь ее мучают боли, но она не отказывается от выступлений. Только вот медики настроены совсем не оптимистично: «Если будет и дальше так прыгать, то ситуация может усугубиться и потребуется хирургическое вмешательство! Сейчас пациентке нужна реабилитация. А это может занять несколько месяцев», пишет 7d.org.ua.