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Видео с пьяным и матерящимся Михаилом Ефремовым просочилось в Сеть

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В Сети появилось видео, на котором запечатлена скандальная ситуация, произошедшая в Самаре с участием актера российского театра "Современник" Михаила Ефремова. В кадре видно, как артист вступает в спор со зрителями и матерится прямо со сцены, пишет TopNews.

"Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию", — произносит Ефремов, раздосадованный поведением одного из зрителей.

Когда он вернулся к работе, то сказал, что забыл текст.

Как писали ранее, на днях жители Самары пожаловались в соцсетях на то, что в ходе спектакля "Не становись чужим" Михаил Ефремов матерился со сцены. При этом подчеркивается, что артист был пьян и опоздал к началу спектакля.

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