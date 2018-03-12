Видео с пьяным и матерящимся Михаилом Ефремовым просочилось в Сеть

"Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию", — произносит Ефремов, раздосадованный поведением одного из зрителей.

Когда он вернулся к работе, то сказал, что забыл текст.

Как писали ранее, на днях жители Самары пожаловались в соцсетях на то, что в ходе спектакля "Не становись чужим" Михаил Ефремов матерился со сцены. При этом подчеркивается, что артист был пьян и опоздал к началу спектакля.